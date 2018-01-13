لهذا السبب.. الهند تعرض أطنانًا من المصاحف أُرسلت من السعودية مجانًا في مزاد علني

أُرسلت من المملكة قبل 6 أشهر.. وستباع في مزاد علني 21 يناير الجاري

قررت إدارة الجمارك الهندية بيع 25 طنًّا من المصاحف أرسلت من السعودية قبل 6 أشهر، في مزاد علني؛ لعدم قدرة الجهة المرسلة لها على دفع قيمة الرسوم الجمركية.

ونقلت مجلة "ذا ويك" البريطانية عن مصادر رسمية، أن شحنة المصاحف أرسلت من السعودية مجانًا قبل 6 أشهر، بعد أن فُقدت العديد من المصاحف بسبب الفيضانات التي تعرضت لها ولاية كيرالا عام 2018.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع الشحنة في مزاد علني في 21 يناير الجاري، بعد أن أفادت الجهة المستوردة -وهي كلية في مدينة مالابورام- بعجزها عن دفع 800 ألف روبية هندية (43 ألف ريال سعودي) كرسوم جمركية.

وقال عبدالسلام آيبي عميد كلية دار العلوم العربية بوايكاد في بلدية مالابورام: إن الرسوم الجمركية مرتفعة للغاية؛ لكن هناك إمكانية شرائها بسعر أقل بكثير من رسومها الجمركية عقب عرضها في المزاد العلني.