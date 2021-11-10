5 أسباب تجعل هاتف HUAWEI nova 9 الجديد رائد عصره و"ملك الكاميرات" الذي ننتظره!

تصميم رائع وكاميرا رئيسية فائقة الرؤية وميزات vlog علاوة على ميزات "جهاز سوبر"

يتوفر الهاتف الجديد كلّيًا HUAWEI nova 9 قريبًا في المملكة العربية السعودية، والذي يطلق عليه "ملك الكاميرا"؛ لأن كاميرا HUAWEI nova 9 كاميرا لا حدود لها، وسوف تسمح لك لالتقاط لحظات ديناميكية وثابتة لا نهاية لها.

ويأتي أحدث هاتف إلى سلسلة هواتف HUAWEI nova المحبوبة والشهيرة بتصميم مذهل ولون جديد وفريد – Colour No. 9، وإعداد مذهل لكاميرا ذات رؤية فائقة بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائقة السرعة - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط لجميع احتياجاتك الترفيهية ومجموعة من ميزات الجهاز الفائق وواجهة المستخدم EMUI 12 التي تجعله أفضل أداة تقنية يمكنك الحصول عليها الآن.

هاتف HUAWEI nova 9

1- تصميم أنيق ومتميز

ويأتي الهاتف بلون مثير مع اسم جديد تمامًا: اللون رقم 9 – Colour No. 9 هذا اللون عبارة عن مزيج من تدرجات اللون الأزرق والأرجواني منخفض التشبع يمتزج بدقة مع الجسيمات المتلألئة لتشكيل طيف لوني يمنحك مظهرًا رائعًا. في ظل الإضاءات المختلفة، يعكس اللون النهائي أنماطًا زاهية وملونة. تحت دائرة ضوئية، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق.

ويتميز الهاتف بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة يمكنها عرض 1.07 مليار لون، وتدعم معدل تحديث الشاشة يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز وتدرج ألوان P3 لإنتاج مرئيات أكثر سلاسة وغامرة مليئة بالتفاصيل. بفضل تصميمه الرفيع جدًا الذي يبلغ 7.77 ملم ووزنه الذي يبلغ 175 جرامًا، فإن الهاتف ملائم ليديك. تتميز أجهزة الكاميرا الأكثر قوة بتصميم بسيط مشابه للمظهر القديم، ولكنها تأتي مع شعار حلقة "nova" الذي يسلط الضوء على تصميم الـ Star Orbit Ring، مما يجعله أكثر وضوحًا وجاذبية.

2- إعداد مذهل لكاميرا الرؤية الفائقة بدقة 50 ميجابكسل

ويتميز نظام الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق. تحتوي على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.56 بوصة و RYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع إضاءة أكثر بنسبة 40 بالمائة مقارنة بمستشعر RGGB القياسي. يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط بينما تكون المناطق المظلمة واضحة ومليئة بالتفاصيل.

وبمجرد أن تلتقط أجهزة الكاميرا صورة، تبدأ ميزة XD Fusion Engine في العمل، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتطورة لتحسين تفاصيل الصورة وجودتها بشكل كبير.

3- ميزات مدونات فيديو رائعة للكاميرا الأمامية!

بالنسبة لاحتياجات صور السيلفي وتدوين الفيديو، يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو سيلفي بوضوح وبدقة 4K. باستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكنك التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية باستمرار أثناء التسجيل لإنتاج مقطع فيديو واحد يضم كلتا اللقطتين دفعة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Dual-View Video لإظهار المظهر الأمامي والخلفي في آنٍ واحد، أو لوضع لقطة مكبرة وصورة واسعة معًا، وكلاهما تم التقاطهما بالكاميرا الخلفية، في إطار واحد.

وتحدث عملية التبديل بين الكامرتين بسلاسة؛ مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو فريدة بمجرد الضغط على زر التسجيل. باستخدام تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك، تم تبسيط عمليات التحرير المعقدة بفضل بحث الفيديو وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

4- شحن فائق السرعة لمزيد من المتعة مع HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط

ويحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على بطارية بعمر طويل تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة، وهي مدعومة بشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط. 15 دقيقة فقط توفر 53٪ و 38 دقيقة لشحنها بالكامل. عندما يستغرق الأمر وقتًا طويلًا مثل روتينك الصباحي أو وقت تناول وجبتك، فلن تقلق أبدًا بشأن نسيان شحن هاتفك مرة أخرى!

5- ميزات مستقبلية لجهاز فائق - Super Device وواجهة المستخدم EMUI 12

ويعمل الهاتف على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر استجابة تحكم سلسة وسريعة. سواء كان ذلك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، أو الدراسة، أو الاتصال عن بُعد، أو اللعب، أو الترفيه: يوفر الهاتف الذكي الجديد تفاعلًا جديدًا تمامًا في جميع السيناريوهات يكون مباشرًا وسريعًا وسلسًا وموثوقًا.

ومع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلًا مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي؛ أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.

ومع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل HUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

وباستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

السعر والتوافر وعروض HUAWEI Care في المملكة

وسيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين اللون رقم 9 والأسود الجديد بدءا من 17 نوفمبر 2021 بسعر 1899 ريالا سعوديا عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة. خلال الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على حزمة هدايا تقدر قيمتها ب 883 ريال سعودي:

سماعات HUAWEI FreeBuds Pro، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Mobile Cloud مع 200 جيجابايت، اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HUAWEI Music، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Video و اشتراك مجاني في STARZPLAY VIP لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك، توفر HUAWEI حماية مجانية لمدة عام واحد لرعاية الشاشة من HUAWEI بمبلغ 129 ريال سعودي وحماية من الأضرار العرضية لمدة عامين بمبلغ 299 ريال سعودي لمستخدمي HUAWEI nova 9 الجدد كمزايا حصرية، والتي يمكن المطالبة بها عبر الإنترنت أو من خلال متاجر Huawei.