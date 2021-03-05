الجيش اليمني يعلن مقتل 25 مسلحًا حوثيًّا في مأرب

إسقاط طائرة "درون" مفخخة غرب تعز

أعلن الجيش اليمني مقتل 25 حوثياً في مواجهات مع الميليشيا الإرهابية جنوب محافظة مـأرب، شرق اليمن، وإسقاط طائرة درون مفخخة، غرب تعز، في الجنوب الغربي للبلاد.



وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قتلى الميليشيا سقطوا في مواجهات شهدتها جبهة جبل مراد جنوب مأرب، في حين تم تدمير 4 عربات بينها ناقلة جند.

وفي تعز، أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية كانت تحوم فوق المواقع التي استعادها خلال اليومين الماضيين في جبهة مقبنة غرب المحافظة.

