غارات التحالف تهز مواقع الحوثي وتدمر منصة إطلاق الصاروخ تجاه جازان

الدفاع الجوي أكد استمرار فشل المليشيات في استهداف الأراضي السعودية

هزت انفجارات عنيفة عدداً من المواقع في المحافظات والمديريات التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، وذلك جراء غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون، فيما دمرت إحدى الغارات منصة إطلاق الصاروخ الفاشل الذي تم التصدي له مساء اليوم باتجاه جازان.

وكانت قد استمرت الميليشيات الحوثية في فشلها باستهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود، حيث أسقط أحدها مساء اليوم في اتجاه مدينة جازان بعد أن تصدى منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي له.

وشعر أهالي منطقة جازان بدوي انفجار عنيف في سماء المنطقة، وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.