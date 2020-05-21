النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تدعم روسيا بـ50 جهازاً للتنفس الصناعي لمواجهة "كورونا"

رداً على مساعدات أرسلتها موسكو لواشنطن

تصل طائرة نقل عسكرية أمريكية على متنها أول جزء من مساعدات طبية إلى روسيا، اليوم الخميس؛ لمساعدة موسكو على التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتضم المساعدات الطبية الأمريكية 50 جهازاً للتنفس الصناعي، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت موسكو قد أرسلت إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ورغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، فقد تحدث رئيسا البلدين عدة مرات في الشهور الأخيرة لبحث قضايا جائحة كورونا والنفط والحد من الأسلحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل 200 جهاز تنفس أمريكي الصنع إلى روسيا، بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.

أمريكا روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا تدعم روسيا بـ50 جهازاً للتنفس الصناعي لمواجهة "كورونا"
سبق

تصل طائرة نقل عسكرية أمريكية على متنها أول جزء من مساعدات طبية إلى روسيا، اليوم الخميس؛ لمساعدة موسكو على التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتضم المساعدات الطبية الأمريكية 50 جهازاً للتنفس الصناعي، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت موسكو قد أرسلت إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ورغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، فقد تحدث رئيسا البلدين عدة مرات في الشهور الأخيرة لبحث قضايا جائحة كورونا والنفط والحد من الأسلحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل 200 جهاز تنفس أمريكي الصنع إلى روسيا، بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:06 PM

أمريكا تدعم روسيا بـ50 جهازاً للتنفس الصناعي لمواجهة "كورونا"

رداً على مساعدات أرسلتها موسكو لواشنطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,356

تصل طائرة نقل عسكرية أمريكية على متنها أول جزء من مساعدات طبية إلى روسيا، اليوم الخميس؛ لمساعدة موسكو على التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتضم المساعدات الطبية الأمريكية 50 جهازاً للتنفس الصناعي، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت موسكو قد أرسلت إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ورغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، فقد تحدث رئيسا البلدين عدة مرات في الشهور الأخيرة لبحث قضايا جائحة كورونا والنفط والحد من الأسلحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل 200 جهاز تنفس أمريكي الصنع إلى روسيا، بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة