أمريكا تدعم روسيا بـ50 جهازاً للتنفس الصناعي لمواجهة "كورونا"

رداً على مساعدات أرسلتها موسكو لواشنطن

تصل طائرة نقل عسكرية أمريكية على متنها أول جزء من مساعدات طبية إلى روسيا، اليوم الخميس؛ لمساعدة موسكو على التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتضم المساعدات الطبية الأمريكية 50 جهازاً للتنفس الصناعي، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت موسكو قد أرسلت إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

ورغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، فقد تحدث رئيسا البلدين عدة مرات في الشهور الأخيرة لبحث قضايا جائحة كورونا والنفط والحد من الأسلحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل 200 جهاز تنفس أمريكي الصنع إلى روسيا، بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.