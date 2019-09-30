"ساما": ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254% حتى أغسطس

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر أغسطس؛ مسجلةً نحو 12.306 عقود خلال شهر أغسطس 2019م، بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي. وأكدت "ساما" خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين؛ وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية؛ ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019م، نحو 96.787 عقدًا تمويليًّا بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م؛ مُحققة بذلك نموًّا يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م. وبحسب تقرير مؤسسة النقد؛ فقد استحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال؛ أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل؛ فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال. وكشف التقرير عن إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019م، عن طريق البنوك التجارية؛ بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزاتٍ كبيرةً تجاوزت 3 أضعاف ما حقق العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقدًا مقابل 2.674 عقدًا في يناير 2018، ونحو 9.736 عقدًا تمويليًّا في فبراير 2019م مقابل 3.143 عقدًا في فبراير 2018م، و12.148 عقدًا تمويليًّا في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقدًا تمويليًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، مقابل 4.286 عقدًا في أبريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12.949 عقدًا بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقدًا بقيمة 4.4 مليار ريال؛ أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود التمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار. كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغت نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال؛ أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار ريال.

"ساما": ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254% حتى أغسطس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-30 كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر أغسطس؛ مسجلةً نحو 12.306 عقود خلال شهر أغسطس 2019م، بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأكدت "ساما" خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين؛ وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية؛ ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019م، نحو 96.787 عقدًا تمويليًّا بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م؛ مُحققة بذلك نموًّا يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد؛ فقد استحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال؛ أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل؛ فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.

وكشف التقرير عن إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019م، عن طريق البنوك التجارية؛ بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزاتٍ كبيرةً تجاوزت 3 أضعاف ما حقق العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقدًا مقابل 2.674 عقدًا في يناير 2018، ونحو 9.736 عقدًا تمويليًّا في فبراير 2019م مقابل 3.143 عقدًا في فبراير 2018م، و12.148 عقدًا تمويليًّا في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقدًا تمويليًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، مقابل 4.286 عقدًا في أبريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12.949 عقدًا بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقدًا بقيمة 4.4 مليار ريال؛ أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود التمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار.

كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغت نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال؛ أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار ريال.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 02:09 PM

"ساما": ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254% حتى أغسطس سجلت نموًّا بلغ 3 أضعاف في ظل الدعم المقدم من برامج الإسكان الحكومية





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كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر أغسطس؛ مسجلةً نحو 12.306 عقود خلال شهر أغسطس 2019م، بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأكدت "ساما" خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين؛ وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية؛ ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019م، نحو 96.787 عقدًا تمويليًّا بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م؛ مُحققة بذلك نموًّا يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد؛ فقد استحوذت الفلل السكنية في شهر أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال؛ أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل؛ فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.

وكشف التقرير عن إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019م، عن طريق البنوك التجارية؛ بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزاتٍ كبيرةً تجاوزت 3 أضعاف ما حقق العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقدًا مقابل 2.674 عقدًا في يناير 2018، ونحو 9.736 عقدًا تمويليًّا في فبراير 2019م مقابل 3.143 عقدًا في فبراير 2018م، و12.148 عقدًا تمويليًّا في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقدًا تمويليًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، مقابل 4.286 عقدًا في أبريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12.949 عقدًا بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9.711 عقدًا بقيمة 4.4 مليار ريال؛ أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود التمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار.

كما بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغت نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال؛ أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار ريال.