"الشورى" يطالب "التقني" بتطوير هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة مدربيها

طالبها بتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الإستراتيجي للمؤسسة، وكذلك بزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة.

كما طالبها بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية "اليونسكو".