النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يطالب "التقني" بتطوير هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة مدربيها

طالبها بتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الإستراتيجي للمؤسسة، وكذلك بزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة.

كما طالبها بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية "اليونسكو".

مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب "التقني" بتطوير هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة مدربيها
سبق

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الإستراتيجي للمؤسسة، وكذلك بزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة.

كما طالبها بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية "اليونسكو".

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
12:14 PM

"الشورى" يطالب "التقني" بتطوير هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة مدربيها

طالبها بتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
982

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الإستراتيجي للمؤسسة، وكذلك بزيادة وتجويد مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة.

كما طالبها بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وتقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنياً.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية "اليونسكو".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,637
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة