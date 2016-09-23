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تدشين أول مشاريع مبادرة "أم القرى الخضراء" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 91

اختيار 91 متطوعاً لغرس أشجار في إحدى حدائق ميادين الجامعة بمقرِ العابدية

أطلقت جامعة أم القرى أول مشاريع مبادرة " أُم القرى الخضراء" بمقر الجامعة بالعابدية؛ تزامناً مع اليوم الوطني السعودي الـ ٩١، ضمن حملة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة "أخضر مكة".

وشارك في الحملة وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشاعري ومنسوبو وطلبة الجامعة المتطوعون.

وبيَّنتِ المشرفة العامة على إدارة العمل التطوُّعيِّ والمسؤولَّية المجتمعيَّة الدكتورة سمية شرف أن المسجَّلين في هذه المبادرة قرابة ٣٠٠ متطوِّعٍ ومتطوِّعةٍ، لافتةً إلى أنه تم اختيار ٩١ متطوِّعاً، للمشاركة بالتزامن مع اليوم الوطني؛ لغرس ٩١ شجرةً في إحدى حدائق ميادين الجامعة بمقرِّ العابدية.


وقالت: إن الهدف من المبادرة زيادةُ البقعة والمسطحات الخضراء داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز صحة البيئة الجامعية، وتحسين المشهد الحضريُّ فيها، وتعزيز الإنتاج العلمي والمعرفي في مجال صحة البيئة والمجتمع.

بدورهم عبَّر المنسوبون والطلبة المتطوِّعون عن اعتزازهم بهذه المبادرة التي تُسهم في خدمة المجتمع وقطاعاته غير الربحيَّة في تجميل وتزيين الحدائق والميادين العامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

ونُظِّمْت هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة شركاء منهم؛ أمانة العاصمة المقدسة وجمعية البر بجدة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشركة غدن.

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تدشين أول مشاريع مبادرة "أم القرى الخضراء" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 91
سبق

أطلقت جامعة أم القرى أول مشاريع مبادرة " أُم القرى الخضراء" بمقر الجامعة بالعابدية؛ تزامناً مع اليوم الوطني السعودي الـ ٩١، ضمن حملة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة "أخضر مكة".

وشارك في الحملة وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشاعري ومنسوبو وطلبة الجامعة المتطوعون.

وبيَّنتِ المشرفة العامة على إدارة العمل التطوُّعيِّ والمسؤولَّية المجتمعيَّة الدكتورة سمية شرف أن المسجَّلين في هذه المبادرة قرابة ٣٠٠ متطوِّعٍ ومتطوِّعةٍ، لافتةً إلى أنه تم اختيار ٩١ متطوِّعاً، للمشاركة بالتزامن مع اليوم الوطني؛ لغرس ٩١ شجرةً في إحدى حدائق ميادين الجامعة بمقرِّ العابدية.


وقالت: إن الهدف من المبادرة زيادةُ البقعة والمسطحات الخضراء داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز صحة البيئة الجامعية، وتحسين المشهد الحضريُّ فيها، وتعزيز الإنتاج العلمي والمعرفي في مجال صحة البيئة والمجتمع.

بدورهم عبَّر المنسوبون والطلبة المتطوِّعون عن اعتزازهم بهذه المبادرة التي تُسهم في خدمة المجتمع وقطاعاته غير الربحيَّة في تجميل وتزيين الحدائق والميادين العامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

ونُظِّمْت هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة شركاء منهم؛ أمانة العاصمة المقدسة وجمعية البر بجدة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشركة غدن.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
11:48 PM

تدشين أول مشاريع مبادرة "أم القرى الخضراء" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 91

اختيار 91 متطوعاً لغرس أشجار في إحدى حدائق ميادين الجامعة بمقرِ العابدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت جامعة أم القرى أول مشاريع مبادرة " أُم القرى الخضراء" بمقر الجامعة بالعابدية؛ تزامناً مع اليوم الوطني السعودي الـ ٩١، ضمن حملة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة "أخضر مكة".

وشارك في الحملة وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشاعري ومنسوبو وطلبة الجامعة المتطوعون.

وبيَّنتِ المشرفة العامة على إدارة العمل التطوُّعيِّ والمسؤولَّية المجتمعيَّة الدكتورة سمية شرف أن المسجَّلين في هذه المبادرة قرابة ٣٠٠ متطوِّعٍ ومتطوِّعةٍ، لافتةً إلى أنه تم اختيار ٩١ متطوِّعاً، للمشاركة بالتزامن مع اليوم الوطني؛ لغرس ٩١ شجرةً في إحدى حدائق ميادين الجامعة بمقرِّ العابدية.


وقالت: إن الهدف من المبادرة زيادةُ البقعة والمسطحات الخضراء داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز صحة البيئة الجامعية، وتحسين المشهد الحضريُّ فيها، وتعزيز الإنتاج العلمي والمعرفي في مجال صحة البيئة والمجتمع.

بدورهم عبَّر المنسوبون والطلبة المتطوِّعون عن اعتزازهم بهذه المبادرة التي تُسهم في خدمة المجتمع وقطاعاته غير الربحيَّة في تجميل وتزيين الحدائق والميادين العامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

ونُظِّمْت هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة شركاء منهم؛ أمانة العاصمة المقدسة وجمعية البر بجدة ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشركة غدن.

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