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خبير طبي: هذه النصائح تساعدك على مواجهة "أوميكرون"

قال إن تقوية المناعة خاصة في الشتاء تقلل من الإصابة بكورونا

كشف خبير طبي عن مجموعة من العوامل التي تساعد الجسم على التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة، خاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرُّض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنُّب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب إفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.


وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.

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خبير طبي: هذه النصائح تساعدك على مواجهة "أوميكرون"
سبق

كشف خبير طبي عن مجموعة من العوامل التي تساعد الجسم على التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة، خاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرُّض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنُّب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب إفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.


وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:26 AM

خبير طبي: هذه النصائح تساعدك على مواجهة "أوميكرون"

قال إن تقوية المناعة خاصة في الشتاء تقلل من الإصابة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف خبير طبي عن مجموعة من العوامل التي تساعد الجسم على التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس في القاهرة، إن تقوية المناعة، خاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضح الخبير الطبي أن من الأمور التي تساعد على تقوية المناعة: التعرُّض لأشعة الشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، وتجنُّب القلق والتوتر والضغوط النفسية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ونصح أستاذ المناعة الجميع بالالتزام في الأيام الباردة بارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد في الوقاية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار إلى أن كل هذه الأمور تساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بجنوب إفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.


وأشار الخبير المصري إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يزال قيد التجارب لتحديد مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له.

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