أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.
وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ".
وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.
بسبب الأمطار.. "بلدية عفيف" تعلن تفعيل خطة الطوارئ
أهابت بالجميع للإبلاغ عن أي ملاحظة على هاتف ٩٤٠
أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.
وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ".
وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.
أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.
بسبب الأمطار.. "بلدية عفيف" تعلن تفعيل خطة الطوارئ
أهابت بالجميع للإبلاغ عن أي ملاحظة على هاتف ٩٤٠
أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.
وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ".
وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.