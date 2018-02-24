أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم. وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ". وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.

بسبب الأمطار.. "بلدية عفيف" تعلن تفعيل خطة الطوارئ فهد الغبيوي سبق 2018-02-24 أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.



وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ".



وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 09:04 PM

بسبب الأمطار.. "بلدية عفيف" تعلن تفعيل خطة الطوارئ أهابت بالجميع للإبلاغ عن أي ملاحظة على هاتف ٩٤٠





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أعلنت بلدية محافظة عفيف رفع حالة الطوارئ، وتفعيل خططها؛ وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ ظهر اليوم.



وقالت البلدية: "نظرًا للتقلبات الجوية، والتوقعات باستمرار هطول الأمطار، تم رفع حالة الطوارئ بالبلدية، وتفعيل خطة الطوارئ".



وأهابت بالجميع في حالة وجود أي طارئ - لا قدر الله - إلى الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٤٠، والإبلاغ بواسطته.