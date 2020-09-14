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"سكني": حجز 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار بينبع

داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة منه لزيارته والاطلاع على فلل العرض

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة إستراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الإستراتيجي شمال مدينــة ينبــع البحــر تصاميــم هندســة تجمــع بيــن الأصالة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميـم والأنمــاط، مقســمة علــى خمــس فئات لــكل منهــا خصائصها الفريدة وتميز هــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء، حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.

وأوضح البرنامج أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت 80%، ويقع المشروع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج، ويأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان - المالك لأرض المشروع -، وتشكل مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق "سكني" أو على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494997 ، وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز متقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": حجز 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار بينبع
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة إستراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الإستراتيجي شمال مدينــة ينبــع البحــر تصاميــم هندســة تجمــع بيــن الأصالة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميـم والأنمــاط، مقســمة علــى خمــس فئات لــكل منهــا خصائصها الفريدة وتميز هــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء، حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.

وأوضح البرنامج أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت 80%، ويقع المشروع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج، ويأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان - المالك لأرض المشروع -، وتشكل مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق "سكني" أو على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494997 ، وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز متقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
07:17 PM

"سكني": حجز 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار بينبع

داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة منه لزيارته والاطلاع على فلل العرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة إستراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الإستراتيجي شمال مدينــة ينبــع البحــر تصاميــم هندســة تجمــع بيــن الأصالة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميـم والأنمــاط، مقســمة علــى خمــس فئات لــكل منهــا خصائصها الفريدة وتميز هــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء، حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.

وأوضح البرنامج أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت 80%، ويقع المشروع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج، ويأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان - المالك لأرض المشروع -، وتشكل مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق "سكني" أو على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494997 ، وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز متقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".

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