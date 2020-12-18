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"المياه" تعلن إيقاف الضخ عن 9 أحياء في جدة

لاستكمال عدد من المشروعات جنوب المحافظة

أعلنت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، توقفاً مؤقتاً للضخ والتوزيع بدءًا من الأحد المقبل لمدة 48 ساعة بأحياء: "الهنداوية، الثعالبة، القريات السبيل، الصحيفة، العمارية، البلد، الكندرة، والسنابل، استكمال عددٍ من أعمال المشروعات جنوب محافظة جدة.

ودعت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء، والاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار إلى ذلك.

شركة المياه الوطنية محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تعلن إيقاف الضخ عن 9 أحياء في جدة
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، توقفاً مؤقتاً للضخ والتوزيع بدءًا من الأحد المقبل لمدة 48 ساعة بأحياء: "الهنداوية، الثعالبة، القريات السبيل، الصحيفة، العمارية، البلد، الكندرة، والسنابل، استكمال عددٍ من أعمال المشروعات جنوب محافظة جدة.

ودعت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء، والاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار إلى ذلك.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
02:19 PM

"المياه" تعلن إيقاف الضخ عن 9 أحياء في جدة

لاستكمال عدد من المشروعات جنوب المحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
156

أعلنت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، توقفاً مؤقتاً للضخ والتوزيع بدءًا من الأحد المقبل لمدة 48 ساعة بأحياء: "الهنداوية، الثعالبة، القريات السبيل، الصحيفة، العمارية، البلد، الكندرة، والسنابل، استكمال عددٍ من أعمال المشروعات جنوب محافظة جدة.

ودعت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء، والاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار إلى ذلك.

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