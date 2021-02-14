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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9035.53 نقطة

تداولات قيمتها 12 مليار ريال.. 320 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأهلي ريت، والراجحي ريت، وإسمنت الجنوب، وإسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9035.53 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأهلي ريت، والراجحي ريت، وإسمنت الجنوب، وإسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:20 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9035.53 نقطة

تداولات قيمتها 12 مليار ريال.. 320 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 91.68 نقطة ليقفل عند مستوى 9035.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والفخارية، وعذيب للاتصالات، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأهلي ريت، والراجحي ريت، وإسمنت الجنوب، وإسمنت ينبع، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، والخليج للتدريب، والإنماء، والأسماك، وجاكو هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، والأسماك، وزين السعودية، والفخارية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 199.88 نقطة ليقفل عند مستوى 25146.82 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 390 ألف سهم تقاسمتها 951 صفقة.

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