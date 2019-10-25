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الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب

حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء

وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.

قيس سعيد

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الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب
سبق

وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
03:38 PM

الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب

حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,291

وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.

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