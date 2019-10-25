وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.

الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-25 وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 03:38 PM

الرئيس التونسي يمنح زوجته إجازة 5 سنوات بدون مرتب حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء





A A A





21 مشاركة

وجّه الرئيس التونسي المنتخب قيس بن سعيد زوجته بأن تأخذ إجازة بدون راتب من عملها كقاضية لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وقالت وسائل إعلام تونسية إن إجازة القاضية إشراف شبيل جاءت بناءً على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء الماضي.