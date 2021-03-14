‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة فهد كاملي سبق 2021-03-14 استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين. ‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 09:55 PM

بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة خلفت دمارًا واسعًا في منازل المواطنين





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استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.