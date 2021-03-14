النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة

خلفت دمارًا واسعًا في منازل المواطنين

استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة
سبق

استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:55 PM

بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة

خلفت دمارًا واسعًا في منازل المواطنين

A A A
فهد كاملي - جازان
0
781

استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة