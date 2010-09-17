النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمرو" يدشّن النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للدفاع المدني

لتسهيل الاستفادة من خدمات المديرية للمواطنين والمقيمين

دشّن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال ربط البوابة الداخلية بالخارجية باستخدام أحدث التقنيات في تصميم المواقع الإلكترونية، ومراعاة تحسين تجربة المستفيد، وتطبيق معايير المواقع العالمية.

وقد أضافت المديرية عددًا من الخدمات والتطبيقات، لتسهيل تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاع، من أبرزها: خدمة إصدار تراخيص السلامة، وخدمة الاستعلام عن مخالفات السلامة، ومنصة تطوع، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع المديرية دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمرو" يدشّن النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للدفاع المدني
سبق

دشّن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال ربط البوابة الداخلية بالخارجية باستخدام أحدث التقنيات في تصميم المواقع الإلكترونية، ومراعاة تحسين تجربة المستفيد، وتطبيق معايير المواقع العالمية.

وقد أضافت المديرية عددًا من الخدمات والتطبيقات، لتسهيل تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاع، من أبرزها: خدمة إصدار تراخيص السلامة، وخدمة الاستعلام عن مخالفات السلامة، ومنصة تطوع، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع المديرية دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:15 PM

"العمرو" يدشّن النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للدفاع المدني

لتسهيل الاستفادة من خدمات المديرية للمواطنين والمقيمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,863

دشّن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال ربط البوابة الداخلية بالخارجية باستخدام أحدث التقنيات في تصميم المواقع الإلكترونية، ومراعاة تحسين تجربة المستفيد، وتطبيق معايير المواقع العالمية.

وقد أضافت المديرية عددًا من الخدمات والتطبيقات، لتسهيل تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاع، من أبرزها: خدمة إصدار تراخيص السلامة، وخدمة الاستعلام عن مخالفات السلامة، ومنصة تطوع، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع المديرية دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة