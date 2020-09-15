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الانضباط تغرّم ناديَي الاتحاد والطائي.. واللاعب عوض خميس

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية طالت ناديَي الاتحاد والطائي، إضافة للّاعب عوض خميس؛ لامتناعهم عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي السعودي.

إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (326/غ/2017) بتاريخ 27-7-2017 لصالح وسيط اللاعبين فهد بن عبدالله باقديم.

كما فرضت غرامة مالية قدرها (15,000) على نادي الاتحاد لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (14-2017) بتاريخ 30-11-2017 لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

وعاقبت اللجنة اللاعب عوض بن خميس آل فرج بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (505/غ/2019) بتاريخ 8-5-2019 لصالح وسيط اللاعبين غُرم بن سعيد العمري.

فيما ألزمت نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (557/غ/2020) بتاريخ 19-3-2020 لصالح نادي اللواء.

وحذرت اللجنة بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات خلال (30) ثلاثين يومًا فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85) من اللائحة.

وأكدت أنه تسقط الغرامة المفروضة في الفقرة (2) أعلاه في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال (30) ثلاثين يومًا.

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الانضباط تغرّم ناديَي الاتحاد والطائي.. واللاعب عوض خميس
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية طالت ناديَي الاتحاد والطائي، إضافة للّاعب عوض خميس؛ لامتناعهم عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي السعودي.

إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (326/غ/2017) بتاريخ 27-7-2017 لصالح وسيط اللاعبين فهد بن عبدالله باقديم.

كما فرضت غرامة مالية قدرها (15,000) على نادي الاتحاد لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (14-2017) بتاريخ 30-11-2017 لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

وعاقبت اللجنة اللاعب عوض بن خميس آل فرج بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (505/غ/2019) بتاريخ 8-5-2019 لصالح وسيط اللاعبين غُرم بن سعيد العمري.

فيما ألزمت نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (557/غ/2020) بتاريخ 19-3-2020 لصالح نادي اللواء.

وحذرت اللجنة بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات خلال (30) ثلاثين يومًا فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85) من اللائحة.

وأكدت أنه تسقط الغرامة المفروضة في الفقرة (2) أعلاه في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال (30) ثلاثين يومًا.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
07:41 PM

الانضباط تغرّم ناديَي الاتحاد والطائي.. واللاعب عوض خميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية طالت ناديَي الاتحاد والطائي، إضافة للّاعب عوض خميس؛ لامتناعهم عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي السعودي.

إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (326/غ/2017) بتاريخ 27-7-2017 لصالح وسيط اللاعبين فهد بن عبدالله باقديم.

كما فرضت غرامة مالية قدرها (15,000) على نادي الاتحاد لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (14-2017) بتاريخ 30-11-2017 لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

وعاقبت اللجنة اللاعب عوض بن خميس آل فرج بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (505/غ/2019) بتاريخ 8-5-2019 لصالح وسيط اللاعبين غُرم بن سعيد العمري.

فيما ألزمت نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (557/غ/2020) بتاريخ 19-3-2020 لصالح نادي اللواء.

وحذرت اللجنة بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات خلال (30) ثلاثين يومًا فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85) من اللائحة.

وأكدت أنه تسقط الغرامة المفروضة في الفقرة (2) أعلاه في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال (30) ثلاثين يومًا.

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