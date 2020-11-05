النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيديو".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم"

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للأمهات اللاتي وقفن مع أبنائهن وقفة جادة في إنجاح عملية التعليم عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

وقال "آل الشيخ" أثناء لقائه مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة: "أشكر أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم، وخصوصًا الأمهات اللاتي وفرن بيئة مساندة ومتابعة لأبنائهن وبناتهن جعلت رحلة التعليم عن بعد رحلةً ناجحةً لم تكن لتحقق مبتغاها من دون هذا الدور المكمل والأساس، وهن بحق مدرسة أخرى في كل بيت كل رب بيت بوطننا الغالي، وجزاهن الله عنا كل خير".

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيديو".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم"
سبق

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للأمهات اللاتي وقفن مع أبنائهن وقفة جادة في إنجاح عملية التعليم عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

وقال "آل الشيخ" أثناء لقائه مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة: "أشكر أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم، وخصوصًا الأمهات اللاتي وفرن بيئة مساندة ومتابعة لأبنائهن وبناتهن جعلت رحلة التعليم عن بعد رحلةً ناجحةً لم تكن لتحقق مبتغاها من دون هذا الدور المكمل والأساس، وهن بحق مدرسة أخرى في كل بيت كل رب بيت بوطننا الغالي، وجزاهن الله عنا كل خير".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:57 PM

"فيديو".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
1,267

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للأمهات اللاتي وقفن مع أبنائهن وقفة جادة في إنجاح عملية التعليم عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

وقال "آل الشيخ" أثناء لقائه مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة: "أشكر أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم، وخصوصًا الأمهات اللاتي وفرن بيئة مساندة ومتابعة لأبنائهن وبناتهن جعلت رحلة التعليم عن بعد رحلةً ناجحةً لم تكن لتحقق مبتغاها من دون هذا الدور المكمل والأساس، وهن بحق مدرسة أخرى في كل بيت كل رب بيت بوطننا الغالي، وجزاهن الله عنا كل خير".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,956
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,039

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة