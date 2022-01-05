‬إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء كازاخستان بعد اتساع الاحتجاجات

محتجون يسيطرون على مطار ألما آتا

أعلنت الحكومة الكازاخستانية اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد اتساع الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن محتجين سيطروا على مطار ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان.

وأضاف المصدر أن جميع رحلات الطيران من ألما آتا وإليها أُلغيت مؤقتًا.