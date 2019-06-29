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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على بيشة وتثليث. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على بيشة وتثليث. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
01:27 AM

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على بيشة وتثليث. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

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