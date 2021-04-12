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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:36 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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