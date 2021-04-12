وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-12 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 01:36 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.