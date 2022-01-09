احتفل حمد بن علي السحاري بزواج ابنه الملازم أول محمد من ابنة محمد أحمد السحاري، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة.
"سبق" تزف أجمل التهاني والتبريكات للعروسين سائلة الله لهما السعادة والتوفيق.
"السحاري" يحتفل بزواج نجله بالقنفذة
احتفل حمد بن علي السحاري بزواج ابنه الملازم أول محمد من ابنة محمد أحمد السحاري، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة.
"سبق" تزف أجمل التهاني والتبريكات للعروسين سائلة الله لهما السعادة والتوفيق.
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"السحاري" يحتفل بزواج نجله بالقنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-09
احتفل حمد بن علي السحاري بزواج ابنه الملازم أول محمد من ابنة محمد أحمد السحاري، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة.
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:17 AM
"السحاري" يحتفل بزواج نجله بالقنفذة
احتفل حمد بن علي السحاري بزواج ابنه الملازم أول محمد من ابنة محمد أحمد السحاري، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة القنفذة.
"سبق" تزف أجمل التهاني والتبريكات للعروسين سائلة الله لهما السعادة والتوفيق.
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