محافظ أضم يلتقي مدير البيئة بالمحافظة المعين حديثًا

لاستعراض الآراء والمقترحات وحل بعض الإشكاليات

استقبل محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يحيى بن عبدالواحد الزهراني اليوم في مكتبه بمقر المحافظة.

وذلك لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض الآراء والمقترحات ولحل بعض الإشكاليات والتحديات، والتنسيق لبذل الجهود في تطوير المحافظة بيئيًا.

وذلك بعد تولي الزهراني منصب إدارة مكتب البيئة بالمحافظة.

من جهة أخرى أثنى محافظ أضم على الجهود والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وشدد على بذل المزيد من الجهود فيما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.