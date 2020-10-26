النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ أضم يلتقي مدير البيئة بالمحافظة المعين حديثًا

لاستعراض الآراء والمقترحات وحل بعض الإشكاليات

استقبل محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يحيى بن عبدالواحد الزهراني اليوم في مكتبه بمقر المحافظة.

وذلك لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض الآراء والمقترحات ولحل بعض الإشكاليات والتحديات، والتنسيق لبذل الجهود في تطوير المحافظة بيئيًا.

وذلك بعد تولي الزهراني منصب إدارة مكتب البيئة بالمحافظة.

من جهة أخرى أثنى محافظ أضم على الجهود والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وشدد على بذل المزيد من الجهود فيما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ أضم يلتقي مدير البيئة بالمحافظة المعين حديثًا
سبق

استقبل محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يحيى بن عبدالواحد الزهراني اليوم في مكتبه بمقر المحافظة.

وذلك لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض الآراء والمقترحات ولحل بعض الإشكاليات والتحديات، والتنسيق لبذل الجهود في تطوير المحافظة بيئيًا.

وذلك بعد تولي الزهراني منصب إدارة مكتب البيئة بالمحافظة.

من جهة أخرى أثنى محافظ أضم على الجهود والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وشدد على بذل المزيد من الجهود فيما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
11:09 PM

محافظ أضم يلتقي مدير البيئة بالمحافظة المعين حديثًا

لاستعراض الآراء والمقترحات وحل بعض الإشكاليات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
0
150

استقبل محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يحيى بن عبدالواحد الزهراني اليوم في مكتبه بمقر المحافظة.

وذلك لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعراض الآراء والمقترحات ولحل بعض الإشكاليات والتحديات، والتنسيق لبذل الجهود في تطوير المحافظة بيئيًا.

وذلك بعد تولي الزهراني منصب إدارة مكتب البيئة بالمحافظة.

من جهة أخرى أثنى محافظ أضم على الجهود والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وشدد على بذل المزيد من الجهود فيما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,600
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,752
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة