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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره بتركمانستان

بحثا الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية تركمانستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره بتركمانستان
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:46 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:01 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره بتركمانستان

بحثا الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
132

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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