أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره بتركمانستان
بحثا الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره بتركمانستان
بحثا الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.