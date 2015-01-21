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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر: اتبعوا الإرشادات

دعا إلى أخذ الحيطة وخاصة مستخدمي طريق "الطائف- الرياض"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (ظلم، تربة، المويه، والأجزاء المجاورة لها)؛ مبينةً أن هذا النشاط يستمر حتى السادسة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ خاصة المسافرين ومستخدمي طريق (الطائف/ الرياض) السريع؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa)، عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر: اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (ظلم، تربة، المويه، والأجزاء المجاورة لها)؛ مبينةً أن هذا النشاط يستمر حتى السادسة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ خاصة المسافرين ومستخدمي طريق (الطائف/ الرياض) السريع؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa)، عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:18 AM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذّر: اتبعوا الإرشادات

دعا إلى أخذ الحيطة وخاصة مستخدمي طريق "الطائف- الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (ظلم، تربة، المويه، والأجزاء المجاورة لها)؛ مبينةً أن هذا النشاط يستمر حتى السادسة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ خاصة المسافرين ومستخدمي طريق (الطائف/ الرياض) السريع؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa)، عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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