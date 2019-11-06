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بتغريدة ساخرة .. مدير "تويتر" يسخر من شعار "فيسبوك"

كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد "دورسي" شبه الدائم

سخر المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي؛ أمس الثلاثاء، من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"واتساب".

كتب دورسي؛ على "تويتر" ساخراً من شعار "فيسبوك" الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.

وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ "فيسبوك" وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان دورسي؛ قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر بثّ الإعلانات السياسية على "تويتر"، على خلاف موقف "فيسبوك" من النوعية نفسها من الإعلانات.

وأكّد دورسي؛ أن موقف "تويتر" لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي ترتكز عليها "فيسبوك" في دعمها نشر الإعلانات السياسية.

في وقت سابق، أعرب دورسي؛ رفضه الصريح الانضمام إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا".

تويتر فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بتغريدة ساخرة .. مدير "تويتر" يسخر من شعار "فيسبوك"
سبق

سخر المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي؛ أمس الثلاثاء، من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"واتساب".

كتب دورسي؛ على "تويتر" ساخراً من شعار "فيسبوك" الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.

وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ "فيسبوك" وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان دورسي؛ قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر بثّ الإعلانات السياسية على "تويتر"، على خلاف موقف "فيسبوك" من النوعية نفسها من الإعلانات.

وأكّد دورسي؛ أن موقف "تويتر" لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي ترتكز عليها "فيسبوك" في دعمها نشر الإعلانات السياسية.

في وقت سابق، أعرب دورسي؛ رفضه الصريح الانضمام إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا".

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:43 AM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:24 AM

بتغريدة ساخرة .. مدير "تويتر" يسخر من شعار "فيسبوك"

كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد "دورسي" شبه الدائم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سخر المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي؛ أمس الثلاثاء، من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"واتساب".

كتب دورسي؛ على "تويتر" ساخراً من شعار "فيسبوك" الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.

وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ "فيسبوك" وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان دورسي؛ قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر بثّ الإعلانات السياسية على "تويتر"، على خلاف موقف "فيسبوك" من النوعية نفسها من الإعلانات.

وأكّد دورسي؛ أن موقف "تويتر" لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي ترتكز عليها "فيسبوك" في دعمها نشر الإعلانات السياسية.

في وقت سابق، أعرب دورسي؛ رفضه الصريح الانضمام إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا".

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