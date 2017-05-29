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ألماني يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 90 مليون يورو

في المسابقة الأوروبية الرئيسية من الفئة القصوى

فاز مواطن من ولاية هيسن الألمانية بمبلغ 90 مليون يورو في مسابقة اليانصيب الأوروبية الرئيسية من الفئة القصوى.

وفازت أرقام 15-26-35-37-43 ورقما اليورو 3 و8، بعد ستة أسابيع بدون جائزة رئيسية.

ووفق "الألمانية": كانت اختيارات اللاعب فازت مساء أمس الجمعة، كما أعلنت إدارة المسابقة "اليانصيب الغربي" مساء الجمعة بعد سحب الأرقام في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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ألماني يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 90 مليون يورو
سبق

فاز مواطن من ولاية هيسن الألمانية بمبلغ 90 مليون يورو في مسابقة اليانصيب الأوروبية الرئيسية من الفئة القصوى.

وفازت أرقام 15-26-35-37-43 ورقما اليورو 3 و8، بعد ستة أسابيع بدون جائزة رئيسية.

ووفق "الألمانية": كانت اختيارات اللاعب فازت مساء أمس الجمعة، كما أعلنت إدارة المسابقة "اليانصيب الغربي" مساء الجمعة بعد سحب الأرقام في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:25 AM

ألماني يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 90 مليون يورو

في المسابقة الأوروبية الرئيسية من الفئة القصوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز مواطن من ولاية هيسن الألمانية بمبلغ 90 مليون يورو في مسابقة اليانصيب الأوروبية الرئيسية من الفئة القصوى.

وفازت أرقام 15-26-35-37-43 ورقما اليورو 3 و8، بعد ستة أسابيع بدون جائزة رئيسية.

ووفق "الألمانية": كانت اختيارات اللاعب فازت مساء أمس الجمعة، كما أعلنت إدارة المسابقة "اليانصيب الغربي" مساء الجمعة بعد سحب الأرقام في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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