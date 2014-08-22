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"مفقود الحمدانية" يكمل يومه الـ 11 منذ فقدانه وكاميرات الحي ترصده قبل خروجه منه

ذوو "غازي الحربي" رصدوا عشرة آلاف ريال لمن يساعد في العثور عليه

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي يومه الحادي عشر منذ فقدانه بعد خروجه من منزله ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، لم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وأضاف أنهم تلقوا بعض الاتصالات حول وجوده في بعض الأحياء بجدة لكن لم يتم العثور عليه، مبيناً أنه رصدته بعض الكاميرات قبل خروجه من الحي، وقد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.


وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259 أو 0540994424

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"مفقود الحمدانية" يكمل يومه الـ 11 منذ فقدانه وكاميرات الحي ترصده قبل خروجه منه
سبق

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي يومه الحادي عشر منذ فقدانه بعد خروجه من منزله ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، لم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وأضاف أنهم تلقوا بعض الاتصالات حول وجوده في بعض الأحياء بجدة لكن لم يتم العثور عليه، مبيناً أنه رصدته بعض الكاميرات قبل خروجه من الحي، وقد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.


وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259 أو 0540994424

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
10:06 PM

"مفقود الحمدانية" يكمل يومه الـ 11 منذ فقدانه وكاميرات الحي ترصده قبل خروجه منه

ذوو "غازي الحربي" رصدوا عشرة آلاف ريال لمن يساعد في العثور عليه

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سعود الدعجاني - جدة
3
3,400

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي يومه الحادي عشر منذ فقدانه بعد خروجه من منزله ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، لم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وأضاف أنهم تلقوا بعض الاتصالات حول وجوده في بعض الأحياء بجدة لكن لم يتم العثور عليه، مبيناً أنه رصدته بعض الكاميرات قبل خروجه من الحي، وقد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.


وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259 أو 0540994424

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