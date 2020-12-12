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وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027

في مقدمتهم المسحل وماجد والنعيمة.. ووزير الرياضة كان في وداعهم

توجه وفد سعودي مساء اليوم السبت من العاصمة الرياض متجهاً إلى البحرين من أجل تسليم ملف استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان في وداع الوفد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور عدد من رؤساء الأندية .

وضم الوفد السعودي رئيس اتحاد القدم السعودي ياسر المسحل، وعددًا من نجوم الكرة السعوديين السابقين وفي مقدمتهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة .

ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة والفنادق وخطوط الطيران والخدمات الصحية وغيرها.

وكذلك تضمن الملف الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات وتجهيزاتها لاستقبال المنتخبات الآسيوية والمدن التي ستقام فيها البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نسخة عام 2027 من نهائيات كأس آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 ديسمبر الجاري موعدًا لتسليم ملفات الدول التي تقدمت بطلبات استضافة البطولة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة عام 2021.

نهائيات كأس آسيا 2027 كأس آسيا وزارة الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل السعودية البحرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027
سبق

توجه وفد سعودي مساء اليوم السبت من العاصمة الرياض متجهاً إلى البحرين من أجل تسليم ملف استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان في وداع الوفد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور عدد من رؤساء الأندية .

وضم الوفد السعودي رئيس اتحاد القدم السعودي ياسر المسحل، وعددًا من نجوم الكرة السعوديين السابقين وفي مقدمتهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة .

ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة والفنادق وخطوط الطيران والخدمات الصحية وغيرها.

وكذلك تضمن الملف الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات وتجهيزاتها لاستقبال المنتخبات الآسيوية والمدن التي ستقام فيها البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نسخة عام 2027 من نهائيات كأس آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 ديسمبر الجاري موعدًا لتسليم ملفات الدول التي تقدمت بطلبات استضافة البطولة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة عام 2021.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
07:31 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:03 PM

وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027

في مقدمتهم المسحل وماجد والنعيمة.. ووزير الرياضة كان في وداعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجه وفد سعودي مساء اليوم السبت من العاصمة الرياض متجهاً إلى البحرين من أجل تسليم ملف استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان في وداع الوفد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور عدد من رؤساء الأندية .

وضم الوفد السعودي رئيس اتحاد القدم السعودي ياسر المسحل، وعددًا من نجوم الكرة السعوديين السابقين وفي مقدمتهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة .

ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة والفنادق وخطوط الطيران والخدمات الصحية وغيرها.

وكذلك تضمن الملف الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات وتجهيزاتها لاستقبال المنتخبات الآسيوية والمدن التي ستقام فيها البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نسخة عام 2027 من نهائيات كأس آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 ديسمبر الجاري موعدًا لتسليم ملفات الدول التي تقدمت بطلبات استضافة البطولة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة عام 2021.

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