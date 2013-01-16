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ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على مواجهة "نيوكاسل" و"واتفورد"

انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.

نادي نيوكاسل الإنجليزي نادي نيوكاسل الدوري الإنجليزي نيوكاسل

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على مواجهة "نيوكاسل" و"واتفورد"
سبق

انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:55 PM

ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على مواجهة "نيوكاسل" و"واتفورد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.

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