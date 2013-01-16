انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.

ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على مواجهة "نيوكاسل" و"واتفورد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-15 انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 11:55 PM

ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على مواجهة "نيوكاسل" و"واتفورد"





A A A





0 مشاركة

انتهت اليوم المباراة الصعبة التي جمعت فريقَيْ نيوكاسل يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى اثنتي عشرة نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد واتفورد إلى أربع عشرة نقطة في المركز السابع عشر.