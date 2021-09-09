النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يشارك اجتماع "البلديات" بدول مجلس التعاون الخليجي الـ 24

للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيًا برئاسة مملكة البحرين.

ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقًا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين، وجاءت "استراتيجية العمل البلدي المشترك" كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.

وشهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021م، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.

وأوصى وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاستيرادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، وتكليف الأمانة العامة للمجلس برفعها للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.

وأقر المشاركون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، إضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في نوفمبر المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية للمجلس الأعلى لاعتماده لمدة 3 سنوات، والعمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجاليّ تراخيص البناء والأنشطة، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.

واعتمد الاجتماع استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، والموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.

وشدد الاجتماع على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعون على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الحادي عشر المقرر عقده خلال شهر مارس 2022.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يشارك اجتماع "البلديات" بدول مجلس التعاون الخليجي الـ 24
سبق

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيًا برئاسة مملكة البحرين.

ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقًا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين، وجاءت "استراتيجية العمل البلدي المشترك" كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.

وشهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021م، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.

وأوصى وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاستيرادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، وتكليف الأمانة العامة للمجلس برفعها للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.

وأقر المشاركون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، إضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في نوفمبر المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية للمجلس الأعلى لاعتماده لمدة 3 سنوات، والعمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجاليّ تراخيص البناء والأنشطة، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.

واعتمد الاجتماع استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، والموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.

وشدد الاجتماع على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعون على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الحادي عشر المقرر عقده خلال شهر مارس 2022.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:33 PM

"الحقيل" يشارك اجتماع "البلديات" بدول مجلس التعاون الخليجي الـ 24

للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
40

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيًا برئاسة مملكة البحرين.

ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقًا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين، وجاءت "استراتيجية العمل البلدي المشترك" كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.

وشهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021م، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.

وأوصى وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاستيرادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، وتكليف الأمانة العامة للمجلس برفعها للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.

وأقر المشاركون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، إضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في نوفمبر المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية للمجلس الأعلى لاعتماده لمدة 3 سنوات، والعمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجاليّ تراخيص البناء والأنشطة، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.

واعتمد الاجتماع استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، والموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.

وشدد الاجتماع على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعون على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الحادي عشر المقرر عقده خلال شهر مارس 2022.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,901

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة