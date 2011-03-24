عنصرية وإذلال.. مدير مدرسة أمريكية يجبر طالبًا أسود على "فعل مشين"

إدارة المدرسة فتحت تحقيقًا بالواقعة وسط غضب كبير من التفرقة العرقية

أجبر مدير مدرسة في ولاية نيويورك الأمريكية، طالبًا من ذوي البشرة السمراء، يبلغ من العمر 11 عامًا، على الركوع والاعتذار لمعلم؛ لأن القيام بذلك كان "الطريقة الإفريقية" لطلب المغفرة، كما يزعم.

وطلبت إدارة مدرسة "سانت مارتن دي بوريس" في نيويورك من مديرها، جون هوليان الدخول في إجازة، وفتحت تحقيقًا في الحادثة، التي تبرز من جديد مسألة العنصرية في الولايات المتحدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الحادثة تعود إلى فبراير الماضي بسبب ما قام به طالب أمريكي من أصل هايتي ويدعى ترايسون بول في الصف السادس.

ووفقًا لتريشا بول والدة الطالب، قام ترايسون بعد الانتهاء من قراءة النص المطلوب داخل الفصل، بقراءة نص آخر؛ في محاولة للحصول على ثناء معلمه، لكن الأخير وبخه في الفصل بشدة لقيامه بما وصفه بالوظيفة الخاطئة.

ولم يكتفِ المعلم بذلك؛ بل قاد الطالب إلى غرفة المدير، الذي وجد ذلك فرصة لإذلال الطالب، فطلب منه الركوع للمعلم؛ بحسب شهادة ذويه.

وفي معرض تبريره للفعل المشين، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال مدير المدرسة: إن ما حدث مجرد طلب للمغفرة تعلمها من أحد أولياء الأمور النيجيريين؛ موضحًا "أنها الطريقة الإفريقية" في طلب الصفح.

وقال الطفل في تصريحات صحفية أن الأمر لم يكن عاديًّا بالنسبة له؛ مشيرًا إلى أن مدير المدرسة يعمم عندما يربط كل ذي بشرة سوداء بإفريقيا، فعائلتي من هاييتي".

وذكرت العائلة أن ابنها تم معاملته بطريقة عنصرية بسبب عرقه.