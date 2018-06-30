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"قصة 43 باسلاً" في الطريق .. "المبادرات العالمية بالإمارات" تكرِّم "الحكمي"

"مداد القلوب لأبطال الجنوب" و"نحن نخلفك بمتابعة أبنائك".. بعض من إسهاماته

كرّمت مؤسسة المبادرات العالمية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة المعلم اسماعيل بن علي الحكمي؛ بعد حصوله على وسام مبادر نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية للمجتمع، ومشاركته ضمن فرع تمكين المجتمع ومشاركته المتميزة في صُناع الأمل.

وقدم "الحكمي"؛ عدداً من المبادرات التي استهدفت الفرد والمجتمع، منها: "مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب" التي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بمشاركة 20 جهة حكومية، كذلك مبادرة "مسيرة فخر" التي تهتم بتعزيز القيم الوطنية لدى النشء من خلال مبادرة وإصدار يعرض مسيرة بلادنا الغالية بداية من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 وأبرز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين .

ويشارك "الحكمي"؛ بمبادرة "لمسة وفاء" و"نحن نخلفك بمتابعة أبنائك" التي تهتم وفق برنامج مهد بمتابعة أبناء المرابطين في الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب بمتابعة مستواهم الدراسي وتحفيزهم ودعمهم وتنفيذ عدد من البرامج التربوية لهم، وعقد لقاءات لهم أمام الطلاب لإيضاح فخرنا بما يقدمه آباؤهم في حماية الوطن، ويعمل على إصدار يحوي 43 قصة بطولة لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بعد زيارته لهم على الحدود.

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"قصة 43 باسلاً" في الطريق .. "المبادرات العالمية بالإمارات" تكرِّم "الحكمي"
سبق

كرّمت مؤسسة المبادرات العالمية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة المعلم اسماعيل بن علي الحكمي؛ بعد حصوله على وسام مبادر نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية للمجتمع، ومشاركته ضمن فرع تمكين المجتمع ومشاركته المتميزة في صُناع الأمل.

وقدم "الحكمي"؛ عدداً من المبادرات التي استهدفت الفرد والمجتمع، منها: "مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب" التي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بمشاركة 20 جهة حكومية، كذلك مبادرة "مسيرة فخر" التي تهتم بتعزيز القيم الوطنية لدى النشء من خلال مبادرة وإصدار يعرض مسيرة بلادنا الغالية بداية من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 وأبرز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين .

ويشارك "الحكمي"؛ بمبادرة "لمسة وفاء" و"نحن نخلفك بمتابعة أبنائك" التي تهتم وفق برنامج مهد بمتابعة أبناء المرابطين في الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب بمتابعة مستواهم الدراسي وتحفيزهم ودعمهم وتنفيذ عدد من البرامج التربوية لهم، وعقد لقاءات لهم أمام الطلاب لإيضاح فخرنا بما يقدمه آباؤهم في حماية الوطن، ويعمل على إصدار يحوي 43 قصة بطولة لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بعد زيارته لهم على الحدود.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:55 PM

"قصة 43 باسلاً" في الطريق .. "المبادرات العالمية بالإمارات" تكرِّم "الحكمي"

"مداد القلوب لأبطال الجنوب" و"نحن نخلفك بمتابعة أبنائك".. بعض من إسهاماته

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محمد المواسي - جازان
7
3,929

كرّمت مؤسسة المبادرات العالمية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة المعلم اسماعيل بن علي الحكمي؛ بعد حصوله على وسام مبادر نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية للمجتمع، ومشاركته ضمن فرع تمكين المجتمع ومشاركته المتميزة في صُناع الأمل.

وقدم "الحكمي"؛ عدداً من المبادرات التي استهدفت الفرد والمجتمع، منها: "مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب" التي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بمشاركة 20 جهة حكومية، كذلك مبادرة "مسيرة فخر" التي تهتم بتعزيز القيم الوطنية لدى النشء من خلال مبادرة وإصدار يعرض مسيرة بلادنا الغالية بداية من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 وأبرز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين .

ويشارك "الحكمي"؛ بمبادرة "لمسة وفاء" و"نحن نخلفك بمتابعة أبنائك" التي تهتم وفق برنامج مهد بمتابعة أبناء المرابطين في الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب بمتابعة مستواهم الدراسي وتحفيزهم ودعمهم وتنفيذ عدد من البرامج التربوية لهم، وعقد لقاءات لهم أمام الطلاب لإيضاح فخرنا بما يقدمه آباؤهم في حماية الوطن، ويعمل على إصدار يحوي 43 قصة بطولة لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بعد زيارته لهم على الحدود.

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