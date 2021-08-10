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"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات "من 12 - 18 عاماً" لاستكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا

قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم

‏دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات "الفئة العمرية من 12 - 18" إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته السريعة الانتشار، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وأضافت أنه استمراراً للشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" ووزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية، فقد تم إطلاق "أولوية حجز موعد" عبر تطبيق (توكلنا)، والتي تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، وفترة الموعد المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة، حيث يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى وزارة الصحة، وذلك للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بما يمنح أولوية للفئات المســـتهدفة في الحصول على لقاح كورونا قبل عودة الدراسة حضورياً في 29 أغسطس الجاري.

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"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات "من 12 - 18 عاماً" لاستكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا
سبق

‏دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات "الفئة العمرية من 12 - 18" إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته السريعة الانتشار، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وأضافت أنه استمراراً للشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" ووزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية، فقد تم إطلاق "أولوية حجز موعد" عبر تطبيق (توكلنا)، والتي تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، وفترة الموعد المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة، حيث يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى وزارة الصحة، وذلك للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بما يمنح أولوية للفئات المســـتهدفة في الحصول على لقاح كورونا قبل عودة الدراسة حضورياً في 29 أغسطس الجاري.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:23 PM

"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات "من 12 - 18 عاماً" لاستكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا

قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,327

‏دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات "الفئة العمرية من 12 - 18" إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته السريعة الانتشار، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وأضافت أنه استمراراً للشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" ووزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية، فقد تم إطلاق "أولوية حجز موعد" عبر تطبيق (توكلنا)، والتي تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، وفترة الموعد المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة، حيث يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى وزارة الصحة، وذلك للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بما يمنح أولوية للفئات المســـتهدفة في الحصول على لقاح كورونا قبل عودة الدراسة حضورياً في 29 أغسطس الجاري.

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