"المطرفي" يحتفل بزواج ابنه مهند

احتفل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مساء أمس بزواج ابنه مهند بإحدى قاعات الأفراح بالمنطقة، وذلك بحضور عدد من الوجهاء والأعيان وكبار المسؤولين.
"سبق" تبارك لــ"المطرفي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مساء أمس بزواج ابنه مهند بإحدى قاعات الأفراح بالمنطقة، وذلك بحضور عدد من الوجهاء والأعيان وكبار المسؤولين.
"سبق" تبارك لــ"المطرفي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مساء أمس بزواج ابنه مهند بإحدى قاعات الأفراح بالمنطقة، وذلك بحضور عدد من الوجهاء والأعيان وكبار المسؤولين.
"سبق" تبارك لــ"المطرفي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مساء أمس بزواج ابنه مهند بإحدى قاعات الأفراح بالمنطقة، وذلك بحضور عدد من الوجهاء والأعيان وكبار المسؤولين.
"سبق" تبارك لــ"المطرفي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.