السعودية "رانيا النشار" ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم

للمرة الثانية على التوالي

تضمنت قائمة "أقوى 100 امرأة في العالم" لعام 2019، أول رئيسة تنفيذية لمجموعة مصرفية في المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

واحتلت السعودية رانيا النشار؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، في القائمة السنوية التي تصدرها مجلة "فوربس" الأمريكية، المرتبة 97 في القائمة التي تضمنت أيضاً رجا عيسى القرق؛ من الامارات العربية المتحدة، في المرتبة 84.

وحافظت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"؛ على صدارة القائمة للعام التاسع على التوالي، تلتها "كريستين لاغارد"؛ بعدما أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة المركزي الأوروبي في نوفمبر 2019، ثم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.