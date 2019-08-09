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"الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر"

ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي (spokesman_moh@)، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.

وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.

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"الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر"
سبق

ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي (spokesman_moh@)، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.

وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:12 PM

"الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي (spokesman_moh@)، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.

وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.

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