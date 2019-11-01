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"ما نسيناكم".. رسائل توجهها وزارة الإسكان لأصحاب القروض القائمة قبل 2017

أعادت الأمل لعدد من المستفيدين المسجلين

أعادت رسائل بعثت بها "وزارة الإسكان" الأمل لعدد من المستفيدين المسجلين عبر بوابتها والمستحقين للدعم السكني من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017 بعد أن كانت مطالباتهم قيد الدراسة.

ودعت الوزارة المستفيدين، من خلال الرسالة، إلى الدخول عبر رابط أرفقته معها للتقديم.

وكان الصندوق العقاري، التابع لوزارة الإسكان، طبق آلية "القرض المدعوم القائم" في وقت سابق، ليشمل جميع من حصلوا على قروض تمويلية لشراء مسكن على قوائمه.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت منتصف العام الماضي، ممثلة ببرنامج "سكني"، خياراً جديداً لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، غير أن القرار حدد العقود بأن تكون قد أبرمت بعد تاريخ 1/ 1/ 2017م.

واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية مطابقة للائحة الدعم السكني، وأن تكون مقبولة من الجهات التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.

كما أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، منهم 60352 استفادوا من القرض.

وزارة الإسكان الدعم السكني القرض المدعوم القائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ما نسيناكم".. رسائل توجهها وزارة الإسكان لأصحاب القروض القائمة قبل 2017
سبق

أعادت رسائل بعثت بها "وزارة الإسكان" الأمل لعدد من المستفيدين المسجلين عبر بوابتها والمستحقين للدعم السكني من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017 بعد أن كانت مطالباتهم قيد الدراسة.

ودعت الوزارة المستفيدين، من خلال الرسالة، إلى الدخول عبر رابط أرفقته معها للتقديم.

وكان الصندوق العقاري، التابع لوزارة الإسكان، طبق آلية "القرض المدعوم القائم" في وقت سابق، ليشمل جميع من حصلوا على قروض تمويلية لشراء مسكن على قوائمه.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت منتصف العام الماضي، ممثلة ببرنامج "سكني"، خياراً جديداً لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، غير أن القرار حدد العقود بأن تكون قد أبرمت بعد تاريخ 1/ 1/ 2017م.

واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية مطابقة للائحة الدعم السكني، وأن تكون مقبولة من الجهات التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.

كما أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، منهم 60352 استفادوا من القرض.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:19 AM

"ما نسيناكم".. رسائل توجهها وزارة الإسكان لأصحاب القروض القائمة قبل 2017

أعادت الأمل لعدد من المستفيدين المسجلين

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قاسم الخبراني - الرياض
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أعادت رسائل بعثت بها "وزارة الإسكان" الأمل لعدد من المستفيدين المسجلين عبر بوابتها والمستحقين للدعم السكني من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017 بعد أن كانت مطالباتهم قيد الدراسة.

ودعت الوزارة المستفيدين، من خلال الرسالة، إلى الدخول عبر رابط أرفقته معها للتقديم.

وكان الصندوق العقاري، التابع لوزارة الإسكان، طبق آلية "القرض المدعوم القائم" في وقت سابق، ليشمل جميع من حصلوا على قروض تمويلية لشراء مسكن على قوائمه.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أطلقت منتصف العام الماضي، ممثلة ببرنامج "سكني"، خياراً جديداً لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، غير أن القرار حدد العقود بأن تكون قد أبرمت بعد تاريخ 1/ 1/ 2017م.

واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية مطابقة للائحة الدعم السكني، وأن تكون مقبولة من الجهات التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.

كما أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، منهم 60352 استفادوا من القرض.

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