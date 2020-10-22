كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن استفادة 9244 أسرة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري منذ بداية العام 2020، حيث قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية متنوعة. وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن مشكلة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزوجين تعد من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح مؤخرًا، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية، بالإضافة لآثار أخرى مترتبة عليها مثل المقارنات المستمرة بما يراه في وسائل التواصل بواقعه الحالي. وأشار المهندس "فيصل" إلى أن الاستشارات في الجمعية يتم تقديمها بدعم من أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية، وأن المودة استقبلت منذ بداية العام 2020 م العديد من الحالات التي طلب الاستشارات، وكان نسبة الاستشارات الاجتماعية 40% من إجمالي عدد الاستشارات والنفسية 21% والاستشارات التربوية والسلوكية 20%، وبلغت الاستشارات القانونية 12% والاستشارات الاقتصادية 6%. و أضاف "السمنودي" أن عدد الحالات الواردة للهاتف الاستشاري هي 6123 حالة، وعدد حالات الإرشاد الإلكتروني 1409 حالات، وحالات الإرشاد بالمقابلة 1932 حالة، وعدد الحالات الواردة عبر التطبيق 457 حالة، وعدد حالات التهيئة والتدرج التي تقدمه المودة للأطفال 595 حالة، وأن قسم اضطرابات الطفولة قدم خدمته لعدد 661 حالة. وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن جميع الحالات الواردة للمودة لطلب الاستشارات تعامل بسرية وخصوصية كاملة، ويتم الرد عليها من قبل مستشارين متخصصين في الإصلاح والإرشاد الأسري من ذوي الكفاءة العالية يتم تطبيق عليهم أكثر من 100 معيار لتقديم الاستشارات الأسرية. يذكر أن جمعية المودة وقعت مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة، وأن المودة تقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية، بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات تقدم مجاناً.

الجوال ووسائل التواصل أبرز المشاكل.. 9244 أسرة استفادت من استشارات "المودة" بمكة أحمد العبدالله سبق 2020-10-22 كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن استفادة 9244 أسرة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري منذ بداية العام 2020، حيث قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية متنوعة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن مشكلة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزوجين تعد من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح مؤخرًا، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية، بالإضافة لآثار أخرى مترتبة عليها مثل المقارنات المستمرة بما يراه في وسائل التواصل بواقعه الحالي.



وأشار المهندس "فيصل" إلى أن الاستشارات في الجمعية يتم تقديمها بدعم من أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية، وأن المودة استقبلت منذ بداية العام 2020 م العديد من الحالات التي طلب الاستشارات، وكان نسبة الاستشارات الاجتماعية 40% من إجمالي عدد الاستشارات والنفسية 21% والاستشارات التربوية والسلوكية 20%، وبلغت الاستشارات القانونية 12% والاستشارات الاقتصادية 6%.



و أضاف "السمنودي" أن عدد الحالات الواردة للهاتف الاستشاري هي 6123 حالة، وعدد حالات الإرشاد الإلكتروني 1409 حالات، وحالات الإرشاد بالمقابلة 1932 حالة، وعدد الحالات الواردة عبر التطبيق 457 حالة، وعدد حالات التهيئة والتدرج التي تقدمه المودة للأطفال 595 حالة، وأن قسم اضطرابات الطفولة قدم خدمته لعدد 661 حالة.



وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن جميع الحالات الواردة للمودة لطلب الاستشارات تعامل بسرية وخصوصية كاملة، ويتم الرد عليها من قبل مستشارين متخصصين في الإصلاح والإرشاد الأسري من ذوي الكفاءة العالية يتم تطبيق عليهم أكثر من 100 معيار لتقديم الاستشارات الأسرية.



يذكر أن جمعية المودة وقعت مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة، وأن المودة تقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية، بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات تقدم مجاناً.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 02:25 PM

الجوال ووسائل التواصل أبرز المشاكل.. 9244 أسرة استفادت من استشارات "المودة" بمكة الاستشارات الاجتماعية 40% والنفسية 21%.. 10945 جلسة استشارية منذ بداية العام





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كشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن استفادة 9244 أسرة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري منذ بداية العام 2020، حيث قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية متنوعة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي، أن مشكلة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزوجين تعد من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح مؤخرًا، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية، بالإضافة لآثار أخرى مترتبة عليها مثل المقارنات المستمرة بما يراه في وسائل التواصل بواقعه الحالي.



وأشار المهندس "فيصل" إلى أن الاستشارات في الجمعية يتم تقديمها بدعم من أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي النوعية، وأن المودة استقبلت منذ بداية العام 2020 م العديد من الحالات التي طلب الاستشارات، وكان نسبة الاستشارات الاجتماعية 40% من إجمالي عدد الاستشارات والنفسية 21% والاستشارات التربوية والسلوكية 20%، وبلغت الاستشارات القانونية 12% والاستشارات الاقتصادية 6%.



و أضاف "السمنودي" أن عدد الحالات الواردة للهاتف الاستشاري هي 6123 حالة، وعدد حالات الإرشاد الإلكتروني 1409 حالات، وحالات الإرشاد بالمقابلة 1932 حالة، وعدد الحالات الواردة عبر التطبيق 457 حالة، وعدد حالات التهيئة والتدرج التي تقدمه المودة للأطفال 595 حالة، وأن قسم اضطرابات الطفولة قدم خدمته لعدد 661 حالة.



وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن جميع الحالات الواردة للمودة لطلب الاستشارات تعامل بسرية وخصوصية كاملة، ويتم الرد عليها من قبل مستشارين متخصصين في الإصلاح والإرشاد الأسري من ذوي الكفاءة العالية يتم تطبيق عليهم أكثر من 100 معيار لتقديم الاستشارات الأسرية.



يذكر أن جمعية المودة وقعت مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة، وأن المودة تقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية، بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات تقدم مجاناً.