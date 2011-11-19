النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

اتفاقية شراكة مجتمعية بين تعليم وسياحة الطائف

احتفالًا باليوم العالمي للجودة

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، اليوم؛ اتفاقية الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال الورشة التي أقيمت احتفالًا باليوم العالمي للجودة، بحضور اللقاء مدير جامعة الطائف ضيف شرف اللقاء، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهداف الجودة الشاملة وتطبيقها والفائدة العائدة من ذلك، كما تم استعراض اللوحات التثقيفية عن يوم الجودة العالمي وإبراز دور الإدارات والأقسام في تفعيل الجودة الشاملة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتفاقية شراكة مجتمعية بين تعليم وسياحة الطائف
سبق

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، اليوم؛ اتفاقية الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال الورشة التي أقيمت احتفالًا باليوم العالمي للجودة، بحضور اللقاء مدير جامعة الطائف ضيف شرف اللقاء، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهداف الجودة الشاملة وتطبيقها والفائدة العائدة من ذلك، كما تم استعراض اللوحات التثقيفية عن يوم الجودة العالمي وإبراز دور الإدارات والأقسام في تفعيل الجودة الشاملة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:38 PM

اتفاقية شراكة مجتمعية بين تعليم وسياحة الطائف

احتفالًا باليوم العالمي للجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
19

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، اليوم؛ اتفاقية الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال الورشة التي أقيمت احتفالًا باليوم العالمي للجودة، بحضور اللقاء مدير جامعة الطائف ضيف شرف اللقاء، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهداف الجودة الشاملة وتطبيقها والفائدة العائدة من ذلك، كما تم استعراض اللوحات التثقيفية عن يوم الجودة العالمي وإبراز دور الإدارات والأقسام في تفعيل الجودة الشاملة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
25,002
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,657
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,549

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

ماجد الحربي
الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

وحيد بغدادي
..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة