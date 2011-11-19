اتفاقية شراكة مجتمعية بين تعليم وسياحة الطائف

احتفالًا باليوم العالمي للجودة

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، اليوم؛ اتفاقية الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال الورشة التي أقيمت احتفالًا باليوم العالمي للجودة، بحضور اللقاء مدير جامعة الطائف ضيف شرف اللقاء، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أهداف الجودة الشاملة وتطبيقها والفائدة العائدة من ذلك، كما تم استعراض اللوحات التثقيفية عن يوم الجودة العالمي وإبراز دور الإدارات والأقسام في تفعيل الجودة الشاملة.

