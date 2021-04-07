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القوة الجوية العراقي يقطع بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا

على حساب الوحدة السعودي وبركلات الترجيح

تأهل فريق القوة الجوية العراقي لكرة القدم إلى دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيحية (3-2) على نظيره نادي الوحدة السعودي عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

أثمر ضغط الوحدة في الشوط الأول عن هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد اختراق يوسف نياكاتي لمنطقة الجزاء على الجهة اليسرى بغفلة من الدفاع قبل أن يهيأ الكرة لنفسه ويطلق قذيفة صاروخية اكتفى حارس الفريق العراقي بمتابعتها وهي تعانق شباكه.


في الشوط الثاني نجح القوة الجوية في تعديل النتيجة في الوقت القاتل وبالتحديد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق البديل أيمن حسين بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية .

وسينضم القوة الجوية إلى المجموعة الثانية لدور المجموعات إلى جانب الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القوة الجوية العراقي يقطع بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا
سبق

تأهل فريق القوة الجوية العراقي لكرة القدم إلى دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيحية (3-2) على نظيره نادي الوحدة السعودي عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

أثمر ضغط الوحدة في الشوط الأول عن هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد اختراق يوسف نياكاتي لمنطقة الجزاء على الجهة اليسرى بغفلة من الدفاع قبل أن يهيأ الكرة لنفسه ويطلق قذيفة صاروخية اكتفى حارس الفريق العراقي بمتابعتها وهي تعانق شباكه.


في الشوط الثاني نجح القوة الجوية في تعديل النتيجة في الوقت القاتل وبالتحديد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق البديل أيمن حسين بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية .

وسينضم القوة الجوية إلى المجموعة الثانية لدور المجموعات إلى جانب الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:58 PM

القوة الجوية العراقي يقطع بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا

على حساب الوحدة السعودي وبركلات الترجيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق القوة الجوية العراقي لكرة القدم إلى دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيحية (3-2) على نظيره نادي الوحدة السعودي عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

أثمر ضغط الوحدة في الشوط الأول عن هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد اختراق يوسف نياكاتي لمنطقة الجزاء على الجهة اليسرى بغفلة من الدفاع قبل أن يهيأ الكرة لنفسه ويطلق قذيفة صاروخية اكتفى حارس الفريق العراقي بمتابعتها وهي تعانق شباكه.


في الشوط الثاني نجح القوة الجوية في تعديل النتيجة في الوقت القاتل وبالتحديد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق البديل أيمن حسين بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية .

وسينضم القوة الجوية إلى المجموعة الثانية لدور المجموعات إلى جانب الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني.

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