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هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على شفا الطائف

وتنويه إلى توخي الحيطة والحذر

تصوير: ماجد عسيري: هطلت، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على الشفا، التابع لمحافظة الطائف.

جاء ذلك، وسط أجواء ضبابية تسببت في تدني الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

ويتوقع أن تدفع هذه الأجواء الماطرة، المواطنين للخروج مساء اليوم، للتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية، أثناء هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية، جددت في تنويه لها إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده بعض المناطق من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على شفا الطائف
سبق

تصوير: ماجد عسيري: هطلت، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على الشفا، التابع لمحافظة الطائف.

جاء ذلك، وسط أجواء ضبابية تسببت في تدني الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

ويتوقع أن تدفع هذه الأجواء الماطرة، المواطنين للخروج مساء اليوم، للتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية، أثناء هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية، جددت في تنويه لها إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده بعض المناطق من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
04:21 PM

هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على شفا الطائف

وتنويه إلى توخي الحيطة والحذر

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,256

تصوير: ماجد عسيري: هطلت، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على الشفا، التابع لمحافظة الطائف.

جاء ذلك، وسط أجواء ضبابية تسببت في تدني الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

ويتوقع أن تدفع هذه الأجواء الماطرة، المواطنين للخروج مساء اليوم، للتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية، أثناء هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية، جددت في تنويه لها إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده بعض المناطق من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد.

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