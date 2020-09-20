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شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

بدأ الطبخ منذ 10 سنوات وأتقنه بعد عدة تجارب فاشلة

أصبحت وجبة الأرز والمكرونة جاهزة من يد طاهيها الذي لم ير شكلها؛ إذ لم تمنع إعاقة البصر الشيف الكفيف أحمد العامر، الذي بدأ في ممارسة هويته الطبخ متمكنًا منها على الرغم من صعوبتها أحيانًا على المبصرين، بل أصبح يدير منصة إلكترونية خاصة به.

وفي تقرير أحمد العثمان لبرنامج mbc في أسبوع قال العامر: "بدأت الطبخ منذ 10 سنوات ولم أتقنه إلا بعد عدة تجارب فاشلة ومازلت أتعلم، مشيرًا إلى أن الطبخ هوايته ويحب أن يتفنن فيها بإضافة البهارات التي يرغبها"، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحسس وتحفظ بعض الناس من قيام الكفيف بالطبخ، لكن كل شيء يمكن أن يتعلمه الإنسان ويتقن مهاراته مهما كانت ظروفه.

في حين بادر الشيف أبو عمر الحفيتي بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الطهي بأنفسهم وقال: بعد أن تذوقوا الأطباق من عندي، أحببت تدريب ذوي الإعاقة مهارات الطبخ وإبرازهم للناس حيث يصحبون بعد فترة طباخين مهرة ومن ضمنهم نموذج الشيف الكفيف أحمد العامر الذي أصر على الطبخ أمام الناس لثقته بمهارته ونفسه.

mbc في أسبوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام
سبق

أصبحت وجبة الأرز والمكرونة جاهزة من يد طاهيها الذي لم ير شكلها؛ إذ لم تمنع إعاقة البصر الشيف الكفيف أحمد العامر، الذي بدأ في ممارسة هويته الطبخ متمكنًا منها على الرغم من صعوبتها أحيانًا على المبصرين، بل أصبح يدير منصة إلكترونية خاصة به.

وفي تقرير أحمد العثمان لبرنامج mbc في أسبوع قال العامر: "بدأت الطبخ منذ 10 سنوات ولم أتقنه إلا بعد عدة تجارب فاشلة ومازلت أتعلم، مشيرًا إلى أن الطبخ هوايته ويحب أن يتفنن فيها بإضافة البهارات التي يرغبها"، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحسس وتحفظ بعض الناس من قيام الكفيف بالطبخ، لكن كل شيء يمكن أن يتعلمه الإنسان ويتقن مهاراته مهما كانت ظروفه.

في حين بادر الشيف أبو عمر الحفيتي بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الطهي بأنفسهم وقال: بعد أن تذوقوا الأطباق من عندي، أحببت تدريب ذوي الإعاقة مهارات الطبخ وإبرازهم للناس حيث يصحبون بعد فترة طباخين مهرة ومن ضمنهم نموذج الشيف الكفيف أحمد العامر الذي أصر على الطبخ أمام الناس لثقته بمهارته ونفسه.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:36 AM

شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام

بدأ الطبخ منذ 10 سنوات وأتقنه بعد عدة تجارب فاشلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,514

أصبحت وجبة الأرز والمكرونة جاهزة من يد طاهيها الذي لم ير شكلها؛ إذ لم تمنع إعاقة البصر الشيف الكفيف أحمد العامر، الذي بدأ في ممارسة هويته الطبخ متمكنًا منها على الرغم من صعوبتها أحيانًا على المبصرين، بل أصبح يدير منصة إلكترونية خاصة به.

وفي تقرير أحمد العثمان لبرنامج mbc في أسبوع قال العامر: "بدأت الطبخ منذ 10 سنوات ولم أتقنه إلا بعد عدة تجارب فاشلة ومازلت أتعلم، مشيرًا إلى أن الطبخ هوايته ويحب أن يتفنن فيها بإضافة البهارات التي يرغبها"، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحسس وتحفظ بعض الناس من قيام الكفيف بالطبخ، لكن كل شيء يمكن أن يتعلمه الإنسان ويتقن مهاراته مهما كانت ظروفه.

في حين بادر الشيف أبو عمر الحفيتي بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الطهي بأنفسهم وقال: بعد أن تذوقوا الأطباق من عندي، أحببت تدريب ذوي الإعاقة مهارات الطبخ وإبرازهم للناس حيث يصحبون بعد فترة طباخين مهرة ومن ضمنهم نموذج الشيف الكفيف أحمد العامر الذي أصر على الطبخ أمام الناس لثقته بمهارته ونفسه.

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