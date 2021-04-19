الماجستير لـ"الداني" في تفسير وعلوم القرآن من أم القرى

حصل خالد بن محمد صالح الداني، على درجة الماجستير من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز في تخصص التفسير وعلوم القرآن قسم الكتاب والسنة.

وكان عنوان الرسالة "التساؤلات التي أوردها ابن عثيمين في تفسير سورتي " ص والزمر " وأجاب عنها جمعاً ودراسة"، ومشرف الرسالة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سالم بافرج.

وقدم "الداني" شكره وتقديره لوالديه ولمنسوبي جامعة أم القرى ولمنسوبي جمعية كافل ولجميع زملائه وكل من سانده في إتمام هذه الدرجة العلمية.