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"الحمدي" يحصل على الماجستير في ريادة أعمال وإبداع

احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.


"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.

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"الحمدي" يحصل على الماجستير في ريادة أعمال وإبداع
سبق

احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.


"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:12 PM

"الحمدي" يحصل على الماجستير في ريادة أعمال وإبداع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.


"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,433
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,679
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,265
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

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