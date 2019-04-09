"الحمدي" يحصل على الماجستير في ريادة أعمال وإبداع

احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.
احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.
احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.
احتفل محمد بن عوض الحمدي أحد القيادات الشابة بالقطاع الصحي بصحة محافظة ينبع إثر حصوله على درجة الماجستير في "ريادة أعمال وإبداع" من جامعة جدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
"سبق" تهنئ "الحمدي" وتتمنى له التوفيق والنجاح.