خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 33933 إصابة جديدة بكورونا و966 وفاة

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.