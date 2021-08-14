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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 33933 إصابة جديدة بكورونا و966 وفاة

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 33933 إصابة جديدة بكورونا و966 وفاة
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:18 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 33933 إصابة جديدة بكورونا و966 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 33933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و966 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و319 ألفًا، فيما بلغ مجموع الوفيات 567862.

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