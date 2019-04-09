العثور على جثة مفقود أوغندا على بُعد 2 كيلو من موقع سقوطه بالبحيرة

نزل إليها ليغسل يديه لكن جرفته الأمواج .. ويُتوقع صدور بيان من السفارة

علمت "سبق"، أن السلطات الأوغندية عثرت، اليوم، على جثة المواطن مذكر السبيعي؛ الذي سقط -قبل أيام- في بحيرة فكتوريا بعد نزوله فيها ليغسل يديه لكن الأمواج جرفته.

وعقب عمليات البحث وجدت جثته، اليوم، بعد نحو كيلو مترين اثنين من موقع سقوطه، ومن المتوقع أن تصدر السفارة بياناً توضح فيه تفاصيل القصة.