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الشرقية .. 2500 جولة رقابية تغلق 6 منشآت وتحرر 132 مخالفة لاحترازات كورونا

أكدت أمانة المنطقة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2581 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 132 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

أمانة الشرقية فيروس كورونا الجديد أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية .. 2500 جولة رقابية تغلق 6 منشآت وتحرر 132 مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2581 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 132 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:42 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
01:33 AM

الشرقية .. 2500 جولة رقابية تغلق 6 منشآت وتحرر 132 مخالفة لاحترازات كورونا

أكدت أمانة المنطقة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2581 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 132 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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