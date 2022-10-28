"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (المهد، واليتمة، ووادي الفرع، والعيص).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.