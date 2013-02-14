النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوار موسم الرياض.. هنا تفاصيل للأرقام الاستثنائية

أكثر من 7500 يوم فعالية ونحو 10 معارض عالمية

حقق موسم الرياض أرقامًا استثنائية غير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز 11 مليون زائر في مناطق وفعاليات الموسم، وكان ضمنهم سياح من 125 دولة.

وبلغ إجمالي الحضور 11.000.875 زائرًا، منهم أكثر من مليون عدد الحضور الدولي، وأكثر من 1.6 مليون من داخل المملكة، وأكثر 8.3 ملايين من داخل الرياض، وتنوعت الدول التي جاء السياح منها لتصل إلى 125 دولة، منهم 8.227 سائحًا من روسيا، و7.332 من كندا، و8.815 من فرنسا، و20.014 من بريطانيا، في حين تصدرت أمريكا بـ 22.532 سائحًا، بمشاركة 1.255 شركة، وبعدد وظائف بلغ 150.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويمثل موسم الرياض أهم الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في الـ20 من أكتوبر 2021 تحت شعار #تخيل_أكثر، وتُقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، هي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وتضم فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زوار موسم الرياض.. هنا تفاصيل للأرقام الاستثنائية
سبق

حقق موسم الرياض أرقامًا استثنائية غير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز 11 مليون زائر في مناطق وفعاليات الموسم، وكان ضمنهم سياح من 125 دولة.

وبلغ إجمالي الحضور 11.000.875 زائرًا، منهم أكثر من مليون عدد الحضور الدولي، وأكثر من 1.6 مليون من داخل المملكة، وأكثر 8.3 ملايين من داخل الرياض، وتنوعت الدول التي جاء السياح منها لتصل إلى 125 دولة، منهم 8.227 سائحًا من روسيا، و7.332 من كندا، و8.815 من فرنسا، و20.014 من بريطانيا، في حين تصدرت أمريكا بـ 22.532 سائحًا، بمشاركة 1.255 شركة، وبعدد وظائف بلغ 150.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويمثل موسم الرياض أهم الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في الـ20 من أكتوبر 2021 تحت شعار #تخيل_أكثر، وتُقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، هي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وتضم فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:33 PM

زوار موسم الرياض.. هنا تفاصيل للأرقام الاستثنائية

أكثر من 7500 يوم فعالية ونحو 10 معارض عالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,252

حقق موسم الرياض أرقامًا استثنائية غير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز 11 مليون زائر في مناطق وفعاليات الموسم، وكان ضمنهم سياح من 125 دولة.

وبلغ إجمالي الحضور 11.000.875 زائرًا، منهم أكثر من مليون عدد الحضور الدولي، وأكثر من 1.6 مليون من داخل المملكة، وأكثر 8.3 ملايين من داخل الرياض، وتنوعت الدول التي جاء السياح منها لتصل إلى 125 دولة، منهم 8.227 سائحًا من روسيا، و7.332 من كندا، و8.815 من فرنسا، و20.014 من بريطانيا، في حين تصدرت أمريكا بـ 22.532 سائحًا، بمشاركة 1.255 شركة، وبعدد وظائف بلغ 150.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويمثل موسم الرياض أهم الوجهات الترفيهية في المملكة، حيث انطلق في الـ20 من أكتوبر 2021 تحت شعار #تخيل_أكثر، وتُقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، هي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وتضم فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة